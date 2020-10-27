شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم بورسعيد يتابع الاستعدادات لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم ،إجتماعا بقيادات المديرية وومديرى الإدارات التعليمية والمراحل والإدارات النوعية لمناقشة الاستعدادات والقواعد والمتبعة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد بحضور د. محمد نصر جودة مدير الوبائيات والترصد نائب مدير الطب الوقائى بمديرية الشؤون الصحية ببورسعيد.

و أكد وكيل الوزارة أنه تمت مناقشة القواعد والإجراءات المتبعة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد لتعميمها على المدارس وكافة المنشآت التعليمية بالمحافظة بالتعاون بين الأحياء والإدارات التعليمية كل في حدود إختصاصه.

وأضاف باهى أنه سيتم الإبلاغ الفورى عن حالات الإشتباه للغرفة الوقائية بمديرية الشؤون الصحية حتى يتم التعامل المبكر معها وإجراء كافة التحاليل والفحوصات المتبعة في ذلك الشأن سواء كانت الحالة للطلاب أو للمعلمين أو العاملين بقطاع التعليم متمنيا للجميع السلامة من كل مكروه.