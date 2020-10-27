شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يناشد أصحاب مخالفات البناء سرعه التصالح قبل نهاية أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح مع تقديم التسهيلات للمواطنين لتقنين أوضاعهم والإسراع في تسهيل الإجراءات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالمضي قدماً في تشجيع المواطنين والتيسير عليهم في ملف التصالح خاصة مع قرب إنتهاء المدة المحددة لتلقى الطلبات بنهاية شهر أكتوبر الجارى.

وأشار محافظ مطروح، أن المراكز التكنولوجية بمجالس المدن بالمحافظة تواصل عملها في تلقي طلبات المواطنين في مخالفات البناء حتى الثانية عشر مساء، حيث استقبلت مجالس المدن حتى الان ٦٨٢٦ طلبًا للتصالح على مخالفات البناء بإجمالى قيمة متحصلات بلغت ٥٥ مليون جنيه.



مشيراً إلى استمرار المراكز التكنولوجية بمجالس المدن في استقبال طلبات التصالح وتشهد إقبالا كبيراً من المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بعد التيسيرات التي أعلنتها الدولة عامة ومحافظة مطروح خاصة والتخفيضات التي أقرتها المحافظة للتخفيف عن المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.