«الأرصاد»: طقس الأربعاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. والعظمى على القاهرة 30

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد . والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد . وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء . ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي. وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1: 75، 1، والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية . وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «30- 20»، الإسكندرية «28 – 20»، قنا «34- 20»، الأقصر «37– 22»، أسوان «38 – 22» . Advertisements الوضع في مصر

اصابات 106,707

تعافي 98,981

وفيات 6,211

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