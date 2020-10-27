شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه القناة: عقوبات ضد مستخدمي مياه الشرب في أغراض غير مخصصة لها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، عن انطلاق حملة مكبرة للمرور على الأماكن التي تستخدم مياه الشرب في غير الغرض المخصص لها، وذلك من خلال لجان متخصصة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مضيفا إلى متابعته بشكل مستمر وبصفة شخصية كافة الشكاوى الواردة بمحافظات القناة والعمل على حلها فوراً وخاصة المتعلقة بظهور طفوحات مياه الصرف الصحي بالشوارع، وكسور خطوط المياه، وانسداد البلاعات، ومتابعة عمل محطات المياه، وذلك لتحسين الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين

وأوضح اللواء عبدالحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان والاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى.