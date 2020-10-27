شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يقدم علب الحلوي للعاملين بالديوان العام ويهنئهم بحلول المولد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جولة تفقدية لإدارات الديوان العام، لتقديم التهنئة للعاملين بمناسبة ذكري الإحتفال بالمولد النبوى الشريف، داعياً المولى عز وجل أن يعيدها على مصر قيادة وشعباً بالخير واليمن والبركات.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة بذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل، وإنهاء مصالح المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

كما حرص محافظ الشرقية على تقديم علب الحلوي للعمال والسائقين بالديوان العام، لإدخال البهجة في نفوسهم بمناسبة هذه المناسبة العطرة والتي نستلهم منها قيم التسامح والتراحم والعدل.

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبدالمعطي والمهندسة لبني عبدالعزيز نائبي المحافظ، و،سعد الفرماوي السكرتير العام ،والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ،وعدد من مديرى الإدارات العامة بالديوان.