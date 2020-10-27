شكرا لقرائتكم خبر عن «البعثة الدولية» تعلن ملاحظاتها على المرحلة الأولى من انتخابات النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات، الملاحظات التي رصدتها خلال متابعة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وأشارت البعثة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الثلاثاء، إلى أن إجمالي عدد اللجان الفرعية التي تمت زيارتها من قبل أفراد البعثة بلغ حوالي 1086 لجنة فرعية داخل 6 محافظات، من إجمالي 5926 لجنة، أي بنسبة تغطية 18% من إجمالي اللجان الفرعية على مستوى السِت محافظات، وتمثلت الملاحظات الأولية للمتابعين في النقاط التالية:

رصدت البعثة تعاون رؤساء اللجان والموظفين مع الناخبين والمتابعين والالتزام بقوانين العملية الانتخابية.

وتلقت البِعثة عددًا من الشكاوى المتعلقة بتوجيه الناخبين وخرق الصمت الانتخابي، وخاصة في لجان الدائرة السابعة ومقرها قسم العمرانية، وأمام بعض اللجان في الدائرة الأولى ومقرها قسم الجيزة، والدائرة الخامسة ومقرها مركز أطفيح.

وتم رصد عدد من المخالفات لبعض من أنصار المترشحين المستقلين والمنتمين لأحزاب على حد سواء، تمثلت في الدعاية الانتخابية في محيط مراكز الاقتراع، مما يعد كسرا للصمت الانتخابي، بالإضافة إلى تواجد سيارات ومكبرات صوت تجوب محافظة الجيزة لتشغيل أغانٍ بصوت مطربين شعبيين لصالح أحد المرشحين، ووجود حالات نقل جماعي بسيارات خاصة لتوجيه الناخبين، كما تم رصد الشكاوى التي قدمت ضد المرشحين والتي تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بالنظر فيها حاليا، كما تم رصد تعاون قوات الأمن في تنظيم دخول المواطنين إلى اللجان، وتعاونهم مع المتابعين باستثناء بعض الدوائر التي تأخر فيها دخول المتابعين نتيجة التأكد من هويتهم وتم التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتذليل العقبات وتسهيل القيام بالمتابعة.

كما رصدت البعثة تفاوت التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتواجد تقديم خدمات طبية لمبادرة «100 مليون صحة» أمام معظم مراكز الاقتراع التي تمت زيارتها، بالإضافة إلى تسهيل عملية الإدلاء بالأصوات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وسهولة وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية المقيدة بها أسماؤهم للتصويت، كما رصدت البعثة غياب مندوبي المرشحين في معظم اللجان.

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