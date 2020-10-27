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شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «التربية والتعليم» ببورسعيد يسلّم مكافأة مالية من المحافظ لمدرستي المروة وفاطمة الزهراء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم في مكتبه ،بتسليم مكافأة مالية لمدرستى المروة الإعدادية للبنات وفاطمة الزهراء الإعدادية للبنات مقدمة من المحافظ اللواء عادل الغضبان
وأشار باهى إلى أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قرر أثناء جولته التفقدية لمدارس المحافظة ثانى أيام العام الدراسى الجديد صرف مكافأة مالية للعاملين بالمدستين موجها الشكر لسيادته على دعمه الدائم للمنظومة التعليمية بالمحافظة.
تم تسليم المكافأة المالية لمديرى المدارس آمال وهبة ومحروسة رخا بحضور علاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام وسامى كريم مدير إدارة التعليم الإعدادى المركزى ومحمد ضياء مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.
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