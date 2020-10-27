شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق التعليم الهجين بالجامعات.. ندوة في كلية الحقوق بجامعة المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الحقوق، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، ندوة حول «خطة تطبيق التعليم الهجين بالجامعات ودور عضو هيئة التدريس في تفعيلها»، حاضر فيها الدكتور جمال الدهشان، أستاذ أصول التربية وعميد كلية التربية سابقًا، وذلك تماشيًا مع قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتوجهاتها في استخدام التعليم الهجين خلال العام الجامعي الحالي ٢٠٢٠- ٢٠٢١.

وفي بداية الندوة، عرَّف «الدهشان» التعليم الهجين بأنه تغيير لمفاهيم الطلاب نحو المعرفة في ظل التحول الرقمي، حيث انتهى دور عضو هيئة التدريس في إكساب المعارف والمعلومات ليبدأ دوره في توجيه الطاقات وتنمية القدرات وإكساب الخبرات لدى الطلاب، وتطوير استراتيجيات التعليم الجامعي.

وتناول «الدهشان» خلال الندوة كيفية الاستفادة من التعليم الهجين وأهدافه ومتطلباته ومميزاته من خلال عرض مواقف للأسرة المصرية البسيطة وربطها بالجامعة تنفيذًا للتوجيهات العامة للدولة.