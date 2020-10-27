شكرا لقرائتكم خبر عن أوقاف المنيا تهدي ديوان عام المحافظة سلسلة من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، سلسلة كتب رؤية، من تأليف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وبعض إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حيث سلمها للمحافظ الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، إهداءا من الوزارة لمحافظة المنيا.

قال المحافظ، ان وزارة الأوقاف، تبذل قصاري جهدها لتقديم رسالة الإسلام السامية للعالم بما هو أهل له، وبدون إفراط أو تفريط، وتوضيح الوجه الحسن والسمح، وكيف أنه يقبل الآخر، وأن الإسلام هو دين السماحة والتسامح، وذلك من خلال إصدارات الوزارة القيمة بأنواعها المسموع والمقروء.

من جانبه أوضح الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، أنه اهدي المحافظة، سلسلة رؤية، وهي من تأليف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وبعض إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والتي تصدر بهدف بناء الوعي، وتجديد الخطاب الديني.