أوقاف المنيا تهدي ديوان عام المحافظة سلسلة من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

شكرا لقرائتكم خبر عن أوقاف المنيا تهدي ديوان عام المحافظة سلسلة من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تسلم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، سلسلة كتب رؤية، من تأليف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وبعض إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حيث سلمها للمحافظ الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، إهداءا من الوزارة لمحافظة المنيا.
قال المحافظ، ان وزارة الأوقاف، تبذل قصاري جهدها لتقديم رسالة الإسلام السامية للعالم بما هو أهل له، وبدون إفراط أو تفريط، وتوضيح الوجه الحسن والسمح، وكيف أنه يقبل الآخر، وأن الإسلام هو دين السماحة والتسامح، وذلك من خلال إصدارات الوزارة القيمة بأنواعها المسموع والمقروء.
من جانبه أوضح الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، أنه اهدي المحافظة، سلسلة رؤية، وهي من تأليف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وبعض إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والتي تصدر بهدف بناء الوعي، وتجديد الخطاب الديني.
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