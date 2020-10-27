أخبار مصر

أوقاف المنيا تهدي ديوان عام المحافظة سلسلة من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

0 نشر
سعيد نافع 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أوقاف المنيا تهدي ديوان عام المحافظة سلسلة من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، سلسلة كتب رؤية، من تأليف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وبعض إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حيث سلمها للمحافظ الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، إهداءا من الوزارة لمحافظة المنيا.

قال المحافظ، ان وزارة الأوقاف، تبذل قصاري جهدها لتقديم رسالة الإسلام السامية للعالم بما هو أهل له، وبدون إفراط أو تفريط، وتوضيح الوجه الحسن والسمح، وكيف أنه يقبل الآخر، وأن الإسلام هو دين السماحة والتسامح، وذلك من خلال إصدارات الوزارة القيمة بأنواعها المسموع والمقروء.

من جانبه أوضح الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، أنه اهدي المحافظة، سلسلة رؤية، وهي من تأليف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وبعض إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والتي تصدر بهدف بناء الوعي، وتجديد الخطاب الديني.

  • الوضع في مصر

    Advertisements

  • اصابات

    106,707

  • تعافي

    98,981

  • وفيات

    6,211

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أوقاف المنيا تهدي ديوان عام المحافظة سلسلة من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا