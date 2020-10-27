شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يلتقي عددًا من العلماء المصريين بالجامعات اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا، مع عدد من الأساتذة المصريين العاملين بالجامعات اليابانية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وقال الوزير إن هذا الاجتماع يستهدف تعزيز التعاون والتواصل مع العلماء المصريين بالخارج، والاستفادة من تخصصاتهم وخبراتهم العلمية في النهوض بالعملية التعليمية في مصر، وخاصة الجامعات الأهلية الجديدة، مؤكدًا أن هناك طفرة يشهدها التعليم العالي والبحث العلمي في مصر في ظل حرص الدولة على الاهتمام بالتعليم وزيادة ميزانية التعليم العالى والبحث العلمي.

وخلال الاجتماع، أطلع الوزير العلماء على جهود الدولة في مجال النهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمى في مصر، مستعرضًا أهم النماذج الجديدة وعلى رأسها الجامعات التكنولوجية الجديدة، مشيرًا إلى أن هناك 3 جامعات تكنولوجية بدأت الدراسة بها، وهي (الدلتا، وبني سويف، القاهرة الجديدة)، وأنه جار إنشاء 10 جامعات تكنولوجية جديدة، فضلاً عن أنها تتضمن برامج وتخصصات علمية لتأهيل الخريجين لاحتياجات سوق العمل المحلية والعالمية، فضلًا عن أنه جار تدريب الطلاب بالشركات والمصانع المختلفة، مطالبا بضرورة التعاون مع هذه الجامعات التكنولوجية في البرامج التعليمية المختلفة.

وأضاف «عبدالغفار» أن هناك 4 جامعات أهلية جديدة، هي (الجلالة، العلمين، الملك سلمان، المنصورة الجديدة)، مؤكدًا أنها تتضمن برامج علمية حديثة، فضلاً عن التسهيلات التي تتضمنها والتى تسمح بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس بمختلف أنحاء العالم، مطالبًا العلماء بالتعاون والتواصل مع رؤساء الجامعات الأهلية الجديدة بما يسهم في إثراء العملية التعليمية بهذه الجامعات سواء من خلال التدريس عن بعد، وإعطاء محاضرات إفتراضية (أون لاين) للطلاب في التخصصات العلمية المختلفة، أو المشروعات البحثية المشتركة في المجالات ذات الأولوية، وتبادل الزيارات العلمية، وتوفير فرص تدريبية للطلاب بالجامعات اليابانية، وغيرها من أوجه التعاون المختلفة بما يسهم في الاستفادة من خبراتهم وتخصصاتهم العلمية ويحقق النهضة العلمية لهذه الجامعات الجديدة، فضلاً عن إمكانية فتح برامج تعليمية جديدة في التخصصات التي يتطلبها سوق العمل العالمى وخاصة في المجالات الهندسية والتكنولوجية الجديدة.

وطالب الوزير بضرورة التعاون أيضًا في مجالات البحث العلمي مع المراكز والهيئات والمعاهد البحثية وخاصة مدينة الفضاء المصرية، والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، وكذلك معهد بحوث الإلكترونيات، وضرورة نقل وتكنولوجيا التكنولوجيا.

وأشار «عبدالغفار» إلى أننا نجحنا في وضع مجالات التعليم العالى والبحث العلمي على رأس أولويات الدولة، مضيفًا أنه جار تطوير المناهج التعليمية بالجامعات الحكومية.

وطالب الوزير العلماء بضرورة المشاركة في تطوير المناهج العلمية بالجامعات المصرية بما يتواكب مع التطورات العالمية، وكذلك الاستفادة من خبراتهم العلمية في إدخال تخصصات جديدة سواء في المجالات الهندسية أو التكنولوجية أو الطبية أو البيولوجية أو الميكروبايولوجى أو تكنولوجيا المعلومات والربوتات أو علوم الفضاء أو اللغة اليابانية بما يحقق التطوير المنشود بالجامعات المصرية وخاصة الحكومية.

واستعرض الوزير أهم المشروعات القومية التي تتبنها الدولة ومنها مشروع إعادة هيكلة وتنقية البحيرات، مطالبا بالاستفادة من خبرات العلماء المتخصصين في هذا المجال بالمشاركة في هذا المشروع القومى بالتعاون مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء بما يحقق النمو الاقتصادى لمصر.

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واستمع الوزير لمقترحات وآراء العلماء حول آليات التعاون والتواصل مع مختلف مؤسسات التعليم العالى المصرية وخاصة الجامعات الأهلية الجديدة بما يحقق النهوض بمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى في مصر.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير على أهمية التواصل المستمر مع العلماء المصريين بالخارج، والاستفادة منهم بما يحقق النهضة العلمية لمصر.

من جانبهم، أكد العلماء حرصهم الشديد على التعاون والتواصل مع الجامعات المصرية ومؤسسات التعليم العالى سواء على مستوى E-Learning أو التعاون في مشروعات بحثية مشتركة أو تدريب الطلاب أو تبادل الزيارت العلمية، وغيرها بما يسهم في دعم التعليم العالى والبحث العلمي في مصر.