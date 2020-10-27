شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الياباني يتسلق النخيل بمزرعة في النوبارية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
زار سفير اليابان في القاهرة، نوكي ماساكي، إحدى مزارع الفاكهة بالنوبارية في محافظة البحيرة، وخاض تجربة تسلق النخل بمساعدة بعض الأفراد، مشيدا بمكانة مصر الزراعية، خاصة في مجال زراعة الموالح.
وقال السفير: «أحب شراء الفاكهة من الأكشاك أمام محطات مترو الأنفاق بالقاهرة، ولكن في النوبارية يتم إنتاج الفاكهة للتصدير»، مشيرا إلى أن تلك المنطقة شاسعة وتعادل نفس مساحة بيروت، عاصمة لبنان، لافتا إلى أن المزرعة تصدر إنتاجها لنحو 57 دولة في العالم، خاصة محاصيل الموالح أو الحمضيات، مثل العنب والنخيل والفراولة والخس، وأكد أنه خاض تجربة قطف البرتقال رغم أنه قبل موسمه.
وكان السفير الياباني أشاد بالاكتشافات الأثرية في مصر، خاصة منطقة سقارة، مؤكدًا مدى عظمة الحضارة المصرية.
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