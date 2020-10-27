شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع حول سد النهضة بمشاركة وزراء الخارجية والرى بمصر والسودان واثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق فى الرابعة من مساء اليوم اجتماع سد النهضة لوزراء الخارجية والرى من مصر والسودان واثيوبيا، الذى دعت له جنوب إفريقيا، بهدف إعادة إطلاق المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبى، بعد ما توقفت لفترة ممتدة منذ نهاية شهر أغسطس الماضى.

وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الرى، أن هذا الاجتماع يُعقد تنفيذاً لمخرجات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقى التى عقدت على مستوى القمة وكذلك الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والمياه بالدول الثلاث، الذى عُقد يوم 16 أغسطس 2020 وكلف الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل إلى إتفاق قانونى مُلزم يُنظم عمليتى ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكد متحدث الرى أن مصر مستعدة للتفاوض بجدية لإنجاح هذه المحادثات من أجل التوصل إلى إتفاق عادل متوازن يحقق مصالح الدول الثلاث، معربا عن تقديره للجهد الذى تبذله جنوب إفريقيا فى رعاية هذه المفاوضات والاهتمام الذى توليه لهذا الملف الحيوى الذى يمس مصالح الدول الثلاث ومقدرات شعوبها.