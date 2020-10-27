شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يبحث الاستفادة من التجربة السويدية فى خفض حوادث الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل سفير السويد بالقاهرة، يان تيسليف، لبحث التعاون بين الجانبين فى مجال السلامة على الطرق وحضر اللقاء رئيس هيئة الطرق والكبارى وقيادات وزارة.

فى بداية اللقاء أكد وزير النقل على الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة المصرية لزيادة معدلات السلامة والأمان على الطرق من خلال تطبيق منظومة النقل الذكي على شبكة الطرق والمحاور بالجمهورية وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

وأشار الوزير إلى إهتمام وزارة النقل بالنواحى التأهيلية والتثقيفية والتدريبية لمستخدمي الطرق فى المعاهد والأكاديميات المختلفة داخل مصر عن طريق الاستفادة من الخبرة السويدية فى هذا المجال وخاصة برامج الأكاديمية السويدية للرؤية صفر والتى تهدف إلى الوصول إلى معدل صفر وفيات على الطرق.

Advertisements

وسلم السفير السويدى خطاباً من تومس انروث وزير البنية التحتية السويدى لوزير النقل المصرى يتضمن التأكيد على أهمية التعاون المشترك فى مجال النقل المستدام والعمل على ادخال منظومة BRT فى مصر واستعداد الجانب السويدي لدعم مصر فى هذه المجالات بما لدى السويد من سجل عالمى حافل وحلول لمنظومة الأمان على الطرق ومنظومة النقل المستدام بشكل عام وانظمة النقل السريع بالحافلات بشكل خاص.

وأبلغ السفير السويدى امتنان وشكر وزير البنية التحتية السويدى لوزير النقل المصرى على الدعوة المقدمة من الجانب المصري للجانب السويدى للمشاركة فى الدورة الثالثة من معرض ومؤتمر النقل الذكي بالشرق الأوسط وأفريقيا TRANS MEA الذى سيعقد خلال الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر القادم حيث تم الاتفاق بين الجانبين على عقد ندوة موسعة على هامش المؤتمر تحت عنوان الرؤية "صفر" لدولة السويد للوصول إلى صفر حوادث على الطرق، الذى سيحضرها عدد من الخبراء السويديين المتخصصين فى هذا المجال كما يشارك فى الندوة عبر تقنية الفيديو كونفرنس وزير البنية التحتية السويدى.

وأشاد السفير السويدى باهتمام القيادة السياسة فى مصر بمنظومة السلامة على الطرق وبالمشروعات الضخمة التي نفذتها الحكومة المصرية فى مجال الطرق والكبارى التى كان لها أثر بالغ فى تقليل نسبة الحوادث والوفيات على الطرق خلال السنوات القليلة الماضية بنسبة 44 % مشيراً إلى أهمية تكوين مجموعة عمل من الجهات المعنية المصرية فى هذا المجال لتكون نقطة انطلاقة قوية فى مجال السلامة على الطرق كما أبدى استعداد الجانب السويدى للتعاون مع الجانب المصرى فى تبادل الخبرات الفنية والتنظيمية والتعليمية في هذا المجال.