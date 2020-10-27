شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر يشارك فى المنتدى الدولى للحرية الدينية بكولومبيا عبر فيديو كونفرانس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مرصد الأزهر لمكافحة التطرف فى «المنتدى الدولى للحرية الدينية أو المعتقد» الذى نظَّمته الحكومة الكولومبية بدعوة من كلاوديا بلوم، وزيرة خارجية كولومبيا، وأليسيا أرانجو، وزيرة الداخلية.
وخلال مداخلته عبر تقنية الفيديو كونفرانس، استعرض الدكتور تامر عويس، باحث بوحدة الرصد باللغة الإسبانية بمرصد الأزهر، جهود المرصد في مكافحة الفكر المتطرف، ونشر الفكر المعتدل، وتفنيد ما تبثُّه الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية من أفكار مغلوطة؛ لاستقطاب الشباب ونشر الرعب والخوف في جميع دول العالم.
وأوضح عويس أن مؤسسة الأزهر الشريف تبذل جهودًا كبيرة في نشر ثقافة السلام والأخوة والتعايش السلمي، والتي كان من ثمارها وثيقة «الأخوة الإنسانية» التى وقَّعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية.
جدير بالذكر أن «المنتدى الدولى للحرية الدينية أو المعتقد» شارك فيه السفير السامى للحريات الدينية الدولية للولايات المتحدة الأمريكية، ولفيف من القيادات الدينية حول العالم، ويسعى المنتدى إلى إيجاد مساحة للحوار وبناء آليات للتعاون الإقليمي في مسائل حرية الدين أو المعتقد في الأمريكتين، وتأييد الالتزام السياسي لبلدان المنطقة في تعزيز حرية الدين أو المعتقد والدفاع عنها.
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