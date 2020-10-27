شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع شنط ومستلزمات المدارس على الأسر الأولى بالرعاية بمدينة نصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزعت محافظة القاهرة شنط مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية، مستلزمات مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، بحضورمحمد سيد سيد، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة وخيرى إمام شحاتة، مدير عام الإدارة الاجتماعية شرق مدينة نصر.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة شهد، تدشين مبادرة "أهلا مدرستى" التى تقدمها محافظة القاهرة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى فى إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث وزع المحافظ 2000 شنطة مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية.

وأكد محافظ القاهرة أن هذه المبادرة تتم بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعى والاتحاد الاقليمى للجمعيات الأهلية، وتشمل قيام 38 إدارة اجتماعية بتوزيع مستلزمات المدارس ( الشنط، والأدوات المدرسية، والزى المدرسي) علي كافة أحياء العاصمة بالإضافة الي نشر معارض بيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة في كافة الأحياء للتخفيف عن أولياء الأمور.

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كما أصدر المحافظ تعليماته خلال الحفل بدفع المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة بعد إجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة للطلاب، مشددا على عدم إعلان أسماء هؤلاء الطلاب حفاظا على مشاعرهم.

وأكد محافظ القاهرة ان الدولة تعمل على توفير اقصى رعاية للمواطنين خاصة الأسر الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن تلك المبادرات تدل على روح التكافل والمودة التي تربط بين المصريين والذي يساعد الشعب المصري على تخطي جميع الصعاب وهو ما بدا موضحا خلال أزمة كورونا.

وأشاد اللواء خالد عبد العال بدور الجمعيات الاهلية النشطة فى تحقيق التكافل الاجتماعى للمواطنين وتوفير الخدمات اللازمة والرعاية الضرورية لهم فى كافة المجالات ورفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجاً.