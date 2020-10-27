شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تستحدث قسما جديدا بالمستشفيات للأبحاث الاكلينيكية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان قرار وزارى رقم 692 لسنة 2020 بشأن استحداث قسم الأبحاث الإكلينيكية وإدراجه بالمستشفيات فى كل الجهات التابعة لوزارة الصحة وتدريب فرق عمل بالقسم وتكون تابعة لإدارة البحوث الطبية بالوزارة. وتشارك مصر فى الأبحاث الاكلينيكية للقاح كورونا للتأكد من فاعليته، وهى تعد أول تجربة للمشاركة فى التجارب السريرية.

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