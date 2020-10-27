شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزارة البيئة: فصل المخلفات الإلكترونية عن القمامة ضرورة للحفاظ على الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة البيئة، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فيديو حول التأثير السلبى للمخلفات الإلكترونية، مشيرة من خلاله إلى ضرورة فصل هذه المخلفات عن باقى المخلفات المنزلية، نظرا لطبيعة مكوناتها.

وأوضحت وزارة البيئة، أن المخلفات الإلكترونية مثل: التليفزيون، الكمبيوتر، البطاريات، والكسيت والسى دى، والتى تضم مواد خطرة، وفى حال التخلص بطرق غير آمنة بيئيا منها مثل الحرق، سيؤدى إلى انبعاث مواد ضاره على الصحة تستمر لمئات السنين، وتلوث المياه والتربة والهواء.

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وأكدت وزارة البيئة على ضرورة فصل المخلفات الإلكترونية قبل التخلص منها، والتواصل مع الجهات المعنية لتوصيلها لها، للحفاظ على البيئة والصحة، وذلك تحت شعار "اتخلص منها صح.. تعيش صح".

كانت وزارة البيئة، قد أعلنت عن بدء خطوات بحصر قطاع المخلفات الإلكترونية فى مصر بالتعاون مع وزارة الاتصالات، ووضع التشريعات لتحويل القطاع غير الرسمى العامل فى المخلفات الإلكترونية إلى قطاع رسمى بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة من خلال مشروع التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، بالإضافة إلى الإعداد لتنفيذ تطبيق "E-Tadweer"والذى يمكن المواطن من التخلص من مخلفاته الإلكترونية وإيجاد حافز فى شكل قسائم تخفيض يمكنه استخدامها عند شراء أجهزة كهربائية أو أى منتجات أخرى من الشركات الداعمة لهذا التطبيق، والمرحلة الثانية دعوة المواطنين لتقليل استهلاكهم من الأجهزة الإلكترونية.