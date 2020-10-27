مطار القاهرة يستقبل 30 رحلة قادمة من عدة جهات على متنها 3529 راكبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الثلاثاء، 30 رحلة دولية قادمة من عدة جهات وعلى متنها 3529 راكبا.

وحسب مصادر بمطار القاهرة فقد استقبلت صالات الوصول بمبانى الركاب المختلفة بمطار القاهرة 30 رحلة قادمة من "تورنتو ولندن وموسكو وأديس أبابا وأربيل والخرطوم وسيئون ومسقط والبحرين ودبى وأبوظبى وفرانكفورت وأثينا وفيينا وأبوجا وبيروت وميلانو والرياض وإسطنبول ونيروبى والشارقة والقصيم" بالإضافة إلى جهات أخرى مختلفة.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .

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ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .