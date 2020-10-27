شكرا لقرائتكم خبر عن قومى المرأة يشيد بتوجيه الرئيس بمنح تراخيص مؤقتة لحضانات الأطفال غير المرخصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإصداره توجيهاً بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوي الجمهورية وعددها 10 آلاف حضانة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسى عن فخرها بهذا القرار الهام الذى يعكس اهتمام الرئيس برفع العبء عن كاهل الأمهات وخاصة العاملات، وتنمية مرحلة الطفولة المبكرة لما لها من مردود إيجابي فى المستقبل على مرحلة التعليم الأساسى، فضلاً عن الأثر الاجتماعى والتنموى الكبير على الأسرة المصرية، وتوفير فرص عمل.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه أمس بإصدار تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية، لحين تسوية أوضاعها، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع كل من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج.