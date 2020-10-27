شكرا لقرائتكم خبر عن كشف بأسماء التصالحات على مخالفات البناء بعين شمس شرق القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حى عين شمس شرق القاهرة، برئاسة اللواء ماهر هاشم، عن الانتهاء من إصدار أعداد كبيرة من نموذج 3 الخاص بالتصالح على بعض مخالفات البناء، الذى يوقف حملات الإزالة للمخالفة لحين الانتهاء من إتمام التصالح عليها، ونزول لجان المعاينة.

حصل ”الخليج 365” على كشوف بأسماء وأرقام طلبات التصالح التى انتهى الحى من إصدار نموذج (3) الخاصة بها، حيث طالب الحى المواطنين من يجد رقم الملف الخاص به التوجه للمركز التكنولوجي بالحي لاستلام النموذج، لافتا إلى أنه جارى استكمال عمل نموذج ( 3) لباقي الملفات.

وأكد الحى، أن هناك عدد من المواطنين لم يستكمل أوراقه، ولم يدفع رسوم جدية التصالح، حتي الان، وعليه الذهاب للحى لدفع رسوم الجدية، وهى 25% من قيمة التصالح، مشيرا إلى أن من يتخلف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده عقب انتهاء مهلة تلقى الطلبات.

وأكد الحى أنه في إطار حرص الدولة علي التيسير على المواطن وفي ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء، سيتم تسليم نموذج ( 3 ) لكل من دفع جدية التصالح وسيتم الانتظار حتي انقضاء مهلة استكمال الأوراق وسيتم التنويه ونشر الكشوفات التي تم انهاء عمل نموذج 3 لها.

وكان أعلن حى عين شمس شرق القاهرة، برئاسة اللواء ماهر هاشم، عن أسماء المئات من أصحاب ملفات التصالح التى تحتاج الى استكمال أوراق التصالح على مخالفات البناء، مطالبا أصحاب الملفات التوجه للحى ليتمكن الحى من إصدار شهادة نموذج 3 الخاص بوقف الإزالة.

وأكد اللواء ماهر هاشم، رئيس حى عين شمس أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وجه بتسهيل الإجراءات على المواطنين لاستلام طلبات التصالح، والعمل على زيادة الموظفين واجهزة الحاسب الألى لتخفيف الزحام بالتزامن مع الإقبال المتزايد على التصالح على البناء المخالف ، مشيرا إلى أنه يشرف يوميا على تسليم نموذج 3 للمتقدمين بملفات التصالح والذين استكملوا أوراقهم الخاصة بالتصالح وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء.

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