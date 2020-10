شكرا لقرائتكم خبر عن توأمان فى هندسة حلوان ينشران بحثا حول تحديد مساحة الدائرة فى مجلة دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الدكتور أحمد الجارحى، عميد كلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان وإدارة رعاية الشباب بالكلية الطالبين التوأم فادى مصطفى ابراهيم عمر، بالفرقة الثالثة قسم ميكاترونكس، وعمرو مصطفى ابراهيم عمر، بالفرقة الثالثة قسم هندسة طيبة، لنشر البحث العلمى فى سابقة تعد الأولى من نوعها بالكلية فى المجلة العالمية IOSR jm، فى ظل الدعم المستمر من قبل الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعى، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وذكر بيان صادر عن جامعة حلوان منذ قليل، أن البحث جاء بعنوان قانون عام لإيجاد مساحة الدوائر باستخدام الأوتار في الدائرة The proof of twin ratio for finding area of circles by using chords"، وتضمن البحث لمحة تاريخية عن الحضارات القديمة كالمصرية والإغريقية، ومعرفتهم لشكل الدائرة واستخدامها على معابدهم ومقابرهم والعديد من اثارهم الخالده، وقيامهم بوصف وتقدير مساحات الدوائر باستخدام الأقطار.

ويعرض هذا البحث تمكن الباحثين من عمل وصف جديد للدوائر بواسطة الأوتار وأطلقوا عليه اسم (التوصف الذهبى) بالإضافة إلى إثبات نسبة رياضية جديدة يمكن أن تتعامل مع جميع الأوتار والأقطار لتحديد مساحة الدائرة وأطلقوا عليها نسبة التوأم، وبذلك أصبح القانون الرياضى السابق حاله خاصه لما تم إثباته فى هذه الورقه البحثيه.