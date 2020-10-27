شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ رئيس الجمهورية والشعب المصرى بالمولد النبوى الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، بالمولد النبوي الشريف.

وجاء بنص التهنئة: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بعيد المولد النبوي الشريف، وندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملئها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب ، حفظ الله مصر وشعبها".

كان الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، قد أرسل برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة المولد النبوي الشريف، كما بعث زكي ببرقيات تهنئة مماثلة إلى كل من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ووكلاء مجلسي النواب والشيوخ، والوزراء والمحافظين.