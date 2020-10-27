شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة منظمة العمل العربية يطالب بدعم الصندوق الفلسطينى ماديا وعينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت منظمة العمل العربية الدورة (93) لمجلس إدارتها، وافتتحها فايز على المطيرى، المدير العام لمنظمة العمل العربية، ومريم عقيل السيد هاشم العقيل، وزير الشؤون الاجتماعية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية بدولة الكويت رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية.

وألقى فايز على المطيرى، المدير العام لمنظمة العمل العربية كلمة فى الجلسة الافتتاحية رحب فيها بأعضاء مجلس إدارة المنظمة مقدماً الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، لتلبيتهم الدعوة للمشاركة في فعاليات الدورة العادية “93” لمجلس الإدارة عبر المنصة الإلكترونية المرئية، متمنياً للجميع مشاركة مثمرة وفاعلة تسهم في إثراء المناقشات والملاحظات الهادفة حيال المسائل المطروحة على جدول الأعمال.

وأكد المطيرى حرصه على إنعقاد مجلس الإدارة فى موعده المقرر وفقاً للنظم المعمول بها، بالرغم من تفشي جائحة فيروس كوفيد - 19 ومعاناة العالم من تداعيات هذه الجائحة التى عصفت باقتصادياته وكان لها تأثيرات سلبية كبيرة على مختلف الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، مما زاد من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وزادت وطأتها على الدول التي كانت تعاني أصلاً من أزمات إقتصادية، كما فاقمت الأزمة من التدهور الاقتصادى لعمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة، مؤكداً أن التدهور الاقتصادى الفلسطينى جراء إغلاق المعابر واستمرار إعلان حالة الطوارئ، كإجراء احترازى لمنع انتشار الفيروس، أدى إلى تعطل الكثير من عمال اليومية، وتوقف العديد من القطاعات عن العمل، في ظل شح المساعدات والمعونات الإنسانية، إلا أن هذا كله لم يثنى عمال وشعب فلسطين عن مواصلة الاستبسال في مواجهة اعتداءات سلطات الاحتلال المستمرة، ومقاومة ممارساتها التعسفية وسياساتها الاستيطانية ومحاولاتها منعهم من استغلال مواردهم الطبيعية؛ لتأمين قوت يومهم وتوفير العيش الكريم لأبنائهم.

وأشار المدير العام لمنظمة العمل العربية فى كلمته لإستجابة المنظمة السريعة والتفكير في آليات عمل تتناسب مع تداعيات الأزمة وضمان استمرار المنظمة فى تنفيذ مهامها والقيام بمسؤولياتها وإستمرار أنشطتها وخدماتها فى إطار رسالتها القومية والإجتماعية لخدمة أطراف الإنتاج الثلاثة وتقديم الدعم والمشورة والمساندة لهم، مشيراً بأن المنظمة عقدت العديد من الندوات التفاعلية عبر المنصات الإلكترونية، إلى جانب عدد من الأنشطة المشتركة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بقطاعيها الإقتصادى والاجتماعى ومؤسسات العمل العربى المشترك بالإضافة إلى العديد من الدراسات والتقارير التى ترصد الواقع الراهن الذي فرضته الجائحة وسبل الإستجابة والتأهب لها.

واستكمالاً لأنشطة منظمة العمل العربية لهذا العام، أطلق فايز على المطيرى، فى ختام كلمته دراستين أعدتهما منظمة العمل العربية ضمن سلسلة التقارير والدراسات التي تم إصدارها هذا العام، الدراسة الأولى بعنوان "تأثيرات أزمة كورونا على قضايا التشغيل وأسواق العمل العربية" تناولت أحد أهم القضايا التي كان لجائحة كورونا عظيم الأثرعليها، وتطرح الدراسة مقترحات لعدد من الحلول للحد من آثارها السلبية وتعزيز المسارات المستقبلية.

أما الدراسة الثانية فهي "تأثيرات جائحة كوفيد- 19 على أوضاع العاملات فى القطاع غير المنظم فى المنطقة العربية" ، والتي تناولت أكثر فئات المجتمع تأثراً من الجائحة وهم النساء فى القطاع غير المنظم، وخلصت إلى العديد من التصورات حول التدابير اللازمة للتخفيف منها والتعافى من آثارها.

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من جانبها ألقت مريم عقيل -رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية كلمة رحبت من خلالها بالحضور وشكرت فيها أعضاء مجلس الإدارة على حرصهم المشاركة في الدورة "93" عبر المنصة الإلكترونية المرئية والشكر موصول لسعادة السيد/ فايز علي المطيري – المدير العام لمنظمة العمل العربية على الجهود المبذولة والمقدرة والملحوظة، في حسن الإعداد والتنظيم، وتهيئة الأجواء المناسبة لعقد هذا الاجتماع في ظل ظروف صعبة وأزمة عالمية طاحنة، وأوضاع اقتصادية واجتماعية خانقة، شملت مختلف مناحي الحياة في كل دول العالم، نتيجة تفشى جائحة كورونا (كوفيد ـ 19) التي أفرزت العديد من الأضرار والتداعيات والتأثيرات السلبية البليغة، التي عصفت باقتصاديات مختلف الدول في العالم وكان لها تأثيرات مباشرة على صحة الانسان وهددت حياته وبقاءه، وأثرت على أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية، وهددته فى عمله وفى وظيفته ومصادر دخله ورزقه، وأصابت الحياة بالشلل التام، وأفرزت أنماطا جديدة للحياة لم يكن يعهدها الانسان من قبل، وأفرزت العديد من التحديات التى عليه مجابهتها وتجاوزها لكى تستمر الحياة.

وأشارت رئيس مجلس الإدارة في كلمتها إلى الظروف الراهنة التى يمر بها عالمنا اليوم التي استحدثت عددا من المستجدات، التي قد يطول مداها إلى أجل لا يعلمه إلا الله، مما يحتم علينا التكيف مع هذه الأوضاع الجديدة والتعايش والتعامل معها، حتى تعود الحياة إلى طبيعتها، ولذلك كان من الجيد أن نستغل الإمكانيات المتاحة التى وفرتها التكنولوجيا الحديثة لعقد هذا الاجتماع، بما يُمكننا من عقد اجتماعاتنا الدورية فى مواعيدها ومتابعة أعمالنا وتنفيذ المهام الموكلة إلينا دون إبطاء أو تأخير، ودعم المنظمة ومديرها العام وتسهيل المهام المنوطة به، بما يضمن استمرار المنظمة فى أداء رسالتها وأهدافها القومية، وتقديم خدماتها لأطراف الإنتاج في الوطن العربي، المتصلة بقضايا العمل والعمال، وبما يعود بالنفع لصالح المواطن العربى، مشيرة فى كلمتها بما يتضمنه جدول أعمال الإجتماع من الموضوعات والمسائل الهامة والضرورية، ذات الصلة بقضايا العمل والعمال، وكذلك بعض المسائل المتعلقة بعمل بعض اللجان النظامية.

وبناء على مقترح من فايز علي المطيري – المدير العام لمنظمة العمل العربية، وتصديق رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ،رفع مجلس إدارة منظمة العمل العربية في دورته "93" برقية عزاء لصاحب السمو الشيخ / نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير دولة الكويت نعت فقيد الأمتين العربية والإسلامية "أمير الإنسانية" الشيخ صبـاح الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله

كما دعا المجلس في توصياته أطراف الإنتاج في الدول العربية إلى دعم الصندوق الفلسطيني بكافة الأشكال المادية والعينية ، والطلب من الدول العربية فضح الانتهاكات الإسرائيلية ضد العمالة الفلسطينية في كافة المحافل الدولية ، ودعوة ممثلى الدول العربية أعضاء مجلس الإدارة في مكتب العمل الدولي إلى إضافة ملحق تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية والمتعلق بتقرير لجنة تقصي الحقائق عن فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى ضمن جدول الاعمال الدائم لمؤتمر العمل الدولي بهدف مناقشته ووضع آلية زمنية لتنفيذ كافة التوصيات الواردة في هذا التقرير، واتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوق العمالة الفلسطينية داخل الخط الأخضر، والعمل على وضع آليات تنفيذية لقرارات مجلس الإدارة ومؤتمر العمل العربى تهدف إلى دعم صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية الفلسطيني والتواصل مع منظمة العمل الدولية لعقد مؤتمر دولى للمانحين للتشغيل في فلسطين لدعم استراتيجية التشغيل.

وكلف المجلس مكتب العمل العربى بتقديم تقرير عن الجهود والإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدول العربية لمواجهة آثار وتداعيات جائحة كورونا وأثرها على حماية ودعم أسواق العمل وحماية اصحاب العمل والعمال في وطننا العربى للاستفادة منها ، وبحيث يتضمن التقرير وضع خارطة طريق للتعامل مع أية أزمات مماثلة في المستقبل .