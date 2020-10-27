شكرا لقرائتكم خبر عن بنك ناصر يعلن صرف معاشات نوفمبر اعتبارا من الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد عشماوى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك وجهت باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر نوفمبر اعتبارًا من يوم الأحد الأول من نوفمبر.

وأضاف محمد عشماوى، أن صرف المعاشات والمرتبات سيكون متاحًا من خلال الفروع البالغ عددها 93 فرعًا أو من خلال ماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى المنتشرة على مستوى المحافظات، مع التزام البنك بعدم احتساب عمولات السحب من أي ماكينة صراف آلى تخص البنوك الاخرى وفقًا لتعليمات البنك المركزى، لافتا إلى أنه تم أيضا إتاحة خدمة صرف المعاشات والمرتبات من خلال 2000 منفذ من منافذ شركة فورى المتخصصة فى مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية، حرصا على سلامة العملاء من أصحاب المعاشات والمرتبات، بما يُسهم في تخفيف التزاحم والتكدس داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التى تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم واتخاذ الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة فى التيسير على المواطنين خاصة وأن البنك يقدم خدماته لأكثر من 520 ألف عميل معاشات ومرتبات .

وأكد "عشماوى" أنه حرصًا من البنك على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم تم إصدار تعليمات إلى جميع مديرى وموظفى الفروع بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، فضلا عن تعزيز عدد الصرافين على الشبابيك .

وناشد عشماوى العملاء بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى أو الفروع والالتزام بقواعد السلامة واتباع الإجراءات الاحترازية والتعليمات كذلك الالتزام بجدول تقسيم صرف المعاشات على شرائح منعا للتزاحم، حيث تنقسم الشرائح إلى الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه ، يومى الأحد والأثنين الموافقين 1 و2 نوفمبر، والشريحة الثانية لأصحاب المعاشات أقل من 2000جنيه يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 3و4 نوفمبر، والشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأعلى من 2000جنيه يومي الخميس والأحد الموافقين 5و8 نوفمبر.