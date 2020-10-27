شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ رئيس تركمنستان وحاكم "سانت فينسنت والجرينادينز" بيوم الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى برقية تهنئة إلى الرئيس جوربانجولى برديمحمدوف رئيس تركمانستان بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال، كما بعث الرئيس السيسي برقية تهنئة مماثلة إلى السيدة سوزان دوجان حاكم عام "سانت فينسنت والجرينادينز" بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

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