نقيب أطباء الأسنان يلتقى وزير التعليم العالى لبحث قبول خريجى الجامعات الأجنبية غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إيهاب هيكل، النقيب العام لأطباء الأسنان، إنه سيلتقى غدا الأربعاء، 28 أكتوبر 2020، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، وذلك لبحث آليات تسجيل خريجى كليات طب الأسنان الجُدد، وآلية قبول خريجى الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى بحث أعداد الخريجين بناء على الدراسة الاكتوارية التى أعدتها النقابة.
وأوضح هيكل، أن جدول أعمال اجتماع النقابة مع وزير التعليم العالى، يضم أيضا إعادة النظر فى مصروفات الدراسات العليا نظرا لارتفاعها بشكل كبير على الأطباء، والتأكيد على حق أطباء الأسنان فى تولى المناصب القيادية فى المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة التعليم العالى، بجانب بحث إنشاء معهد أو كلية لتخريج دفعات من مساعدى أطباء الأسنان.
كانت قد أجرت نقابة أطباء الأسنان، دراسة اكتوارية خاصة بأعداد خريجى كليات طب الأسنان، والتى حذرت النقابة وفقا لنتائجها من استمرار تزايد أعداد الخريجين، والذى سيؤثر بدوره سلبا على فرص العمل للخريجين، وطالبت بضرورة وضع حلول سريعة لهذه الأزمة وحل تلك المشكلة.
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