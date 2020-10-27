شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم وشهادات تقدير لأوائل الخريجين من ذوى القدرات الخاصة بالشرقية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، خريجة وخريجاً من ذوى القدرات الخاصة من الأوائل على كليتى التجارة والحقوق بجامعة الزقازيق على الترتيب، بتقديم شهادات تقدير لهم ، والطالب المكرم هو : محمد عمر محمد خيرى، الأول على كلية الحقوق دفعة 2019 / 2020 ، والطالبة هي : يارا نبيل عبد الله حسن، الأولي على كلية التجارة دفعة 2019 / 2020 .

وأكد وزير القوي العاملة، أن هذا التكريم هو نتيجة للإصرار والعزيمة والقدرة التى يتحلون بها، واصفا إياهم بالمثل والقدوة التى يحتذى بها أى إنسان يرغب فى التقدم والتغلب على ظروفه.

وقال الوزير إن كل منا فى مجاله يتعرض للعديد من المعوقات التى تواجه العمل والتى يجب أن يتحلي بكل القدرة والرغبة للتغلب عليها، معرباً عن سعادته بهذا التكريم، مؤكداً أن ذوى القدرات هم أشخاص طبيعيين لهم الحق فى النجاح والعمل والتفوق، وهم قادرون على ذلك بكسرهم لتلك الظروف والتغلب عليها والوصول لأعلى المراتب والتفوق على غيرهم من الاصحاء، موجها الشكر والتقدير.

















Advertisements























