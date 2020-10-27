شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن تخفيضات اشتراكات المترو للجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق الركاب استخراج اشتراكات للاستفادة من التخفيضات الممنوحة، ويقدم الخليج 365، أهم المعلومات عن تخفيضات اشتراكات الجمهور بكل أنواعها فى شكل سؤال وإجابة خلال التقرير التالى:



ما حجم التخفيض الممنوح على الاشتراك الشهرى بإجمالى 60 رحلة ؟

تصل نسبة تخفيض الاشتراك لمرحلة واحدة بعدد 8 محطات إلى 38.3%، وللمرحلتين بعدد 16محطة إلى 45.2%، ولثلاث مراحل بعدد 25 محطة إلى 55%، ويصل التخفيض إلى 40% لأربع مراحل بعدد 39 محطة .

ما حجم التخفيض الممنوح على النوع الثانى من الاشتراكات الخاصة بالجمهور هو الاشتراك الربع سنوى بإجمالى 180 رحلة؟

يصل التخفيض لمرحلة بعدد 8 محطات إلى 44.4%، وللمرحلتين بعدد 16 محطة إلى 50%، ولثلاث مراحل 25 محطة إلى 57.8%، ويصل التخفيض إلى 44.4% لأربع مراحل بعدد 39 محطة.

ما هى تخفيضات الاشتراك السنوى؟

تصل نسبة التخفيض لخطين إلى 62.2%، ولثلاث خطوط إلى 52.5

أين توجد مكاتب الاشتراكات فى الخط الأول للمترو؟

في محطات حلوان وعين حلوان والمعادي ودار السلام والزهراء واحمد عرابي ( مصلحي ) والشهداء ١ وحدائق الزيتون وعين شمس وعزبة النخل والمرج والمرج الجديدة.

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أين تقع مكاتب الاشتراكات بالخط الثانى؟

تتواجد في محطات في كلية الزراعة والمظلات وروض الفرج ومسرة والشهداء 2 والعتبة 2 والدقي وجامعة القاهرة والجيزة والمنيب.

أين تقع مكاتب الاشتراكات فى الخط الثالث؟

توجد مكاتب الاشتراكات في محطات عدلي منصور وهليوبوليس والعباسية، العتبة 3

ما مواعيد عمل مكاتب الاشتراكات بالمترو؟

ساعات العمل يوميا ما عدا العطلات الرسمية ابتداءا من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا.