شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شارع نشأت بالعمرانية كمحور بديل للهرم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال رصف وتطوير شارع نشأت بحى العمرانية لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال والالتزام بالمواصفات المحددة فى إطار الخطة التى تنفذها المحافظة لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية المتفرعة من شارع الأهرام والرابطة بين شارعى الملك فيصل والأهرام لاستخدامها كمحاور بديلة أثناء تنفيذ أعمال الخط الرابع من المشروع القومى لمترو الأنفاق.

وأكد المحافظ أنه تم البدء فى أعمال رصف الشارع بطول 800 متر وعرض يصل إلى 14 متر ضمن الخطة الاستثمارية لحى العمرانية للعام المالى الحالى بالاضافه إلى تركيب أعمدة الإنارة وجار الاستكمال للأعمال مشددا على الشركة المنفذة بأن يتم تنفيذ الأعمال طبقا للمعايير الهندسية وبأعلى المواصفات.

ووجه المحافظ رئيس حى العمرانية بالمتابعة الدورية للشارع والانتهاء من أعمال الرصف والتطوير خلال المدة الزمنية المحددة وتخطيط الشارع مروريا ليظهر بالشكل الحضارى اللائق بالإضافة إلى التأكيد على جميع الأنشطة والمحال التجارية بالشارع بوضع صناديق القمامة وعدم القاء المخلفات بالطريق العام والتنبيه بعدم رش المياه حفاظا على المظهر الحضارى للشارع وطبقة الرصف مع عدم السماح بوجود اى إشغالات أو تعديات على نهر الطريق من قبل المحال.

يذكر أن محافظة الجيزة تقوم حاليا بتنفيذ أعمال تطوير لشارع فاطمة رشدى المتفرع من شارع الهرم بالإضافة إلى شارع المحولات بحى الطالبية والمؤدى لشارع ترسا الموازى لشارع الأهرام وذلك ضمن خطة تطوير المحاور المتفرعة لشارع الأهرام بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من تطوير شارع خالد امين بحى الطالبية وتم رفع كفاءه عددا من المحاور الأخرى لتسهيل الحركة المرورية .

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