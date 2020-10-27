شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم كفر الشيخ» تتفقد المدارس وتتابع تسليم التابلت لطلاب الأول الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مدرسة على عبدالشكور للغات، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، وتسليم التابلت لطلاب وطالبات الصف الأول الثانوي وتفعيله، وأشادت بالمستوى التعليمي بالمدرسة.

كما تفقدت ملاعب المدرسة الجديدة، ووجهت بتفعيل وممارسة الأنشطة الطلابية، ومتابعة مجموعات التقوية. جاء ذلك بحضور ر سلامه الويشي، المدير العام للتعليم العام، ورشدي عبدالعزيز، مدير التعليم الابتدائي بالمديرية، وجوزيف ميشيل عضو المتابعة، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات.

تعليم

أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنها وجهت لجان المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية وموجهي المواد، لمتابعة توزيع الكتب على الطلاب، وعدم ربطها بالمصروفات المدرسية، وتوزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي، مشيرة إلى أنها تلقت تقارير من مديري الإدارات التعليمية، تؤكد تطبيق الاجراءات الاحترازية، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم عقب اليوم الدراسي.