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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة طوخ يتابع تطوير ورفع كفاءة طريق «خط 13» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع أحمد الوزيرى، رئيس مركز ومدينة طوخ، بدء تطوير ورفع كفاءة طريق خط ١٣ أمام كوبرى برشوم وقرية كفر الفقهاء لأول مرة بإمكاينة PDF الترميم الذاتى والتى تعتمد على إعادة تدوير الرصف القديم للاستفادة وتوفير ٦٠ % من تكلفة الرصف والتى تستخدم لأول مرة في القليوبية.
قال «الوزيرى» إن تطوير خط 13 يأتى ضمن خطة وزارة النقل لتطوير الطرق بأحدث الأجهزة والأساليب التقنية والتى تعتمد على ذاتية التشغيل وتقوم الماكينة بتقيطع الأسفلت وإعادة خلطة مرة أخرى بنفس الماكينة وإعادة رصفة مرة أخرى في نفس الوقت مما يعد نقلة نوعية في مجال صيانة الطرق ورفع كفاءتها وتقليل الحوادث.
كما تابع رئيس مدينة طوخ أعمال نظافة موسعة شملت بؤر التجمع وأماكن التجمعات والطرق العامة والرئيسية ومن حول أسوار المدارس. فيما شنت إدارة الإشغالات والمرافق حملة مكبرة استهدفت شارع مصرف الحصة بالمدينة لإزالة الاشغالات التي تعوق حركة المرور. وشدد رئيس المدينه على التواجد بالشوارع الحيوية بالمدينة وإزالة كافة الاشغالات التي تعوق حركة المرور ومنع الباعة الجائلين من الافتراش بالشوارع.
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