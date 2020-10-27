شكرا لقرائتكم خبر عن «مصنعك جاهز».. ندوة تعريفية بالتعاون مع «المشروعات الصغيرة والمتوسطة» بنقابة المهندسين بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى نقيب المهندسين بالإسكندرية ولجنة الصناعة والطاقة برئاسة الدكتور حسن لطفى، ندوة تعريفية بعنوان «مصنعك جاهز» بالإشتراك مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال صناعات البلاستيك. ويشارك في المحاضرة محمد صلاح مدير مكتب الجهاز بالإسكندرية في الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بقاعة المؤتمرات بمقر النقابة بالشاطبى. وتأتي الندوة في إطار التعاون بين لجنة الصناعة والطاقة بنقابة المهندسين بالإسكندرية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخدمة المهندسين وتعريفهم بأهمية ودور الجهاز في تأسيس وتنمية المشروعات والصناعات الصغيرة وتشجيع العمل الحر. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 106,707

تعافي 98,981

وفيات 6,211

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