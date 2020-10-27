شكرا لقرائتكم خبر عن «الغضبان» يشارك في اجتماع مجلس جامعة بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس جامعة بورسعيد، بمقر كلية الهندسة بمدينة بورفؤاد، بحضور الدكتور ايمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية دور جامعة بورسعيد في تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم وتوعيهم بالقضايا المجتمعية، مشيرا إلى أن جامعة بورسعيد كان لها دور كبير في تقديم الدعم والمشاركة خلال الاحداث المهمة التي تمر بها المحافظة، وكذلك المشاركة الفعالة في التوعية بالمشروعات القومية التي تشهدها بورسعيد خلال المرحلة الحالية، معربا عن فخره بالانجازات التي تحققها جامعة بورسعيد في المجال العلمى، وووجود قامات علمية متميزة تمثل إضافة للجامعة وتاريخها

وشدد، محافظ بورسعيد على أهمية دور الجامعة في توعية المواطن والشباب بجهود الدولة المصرية على أرض بورسعيد، وأوجه التنمية المستدامة التي تبدوا واضحة في كافة المجالات، لافتا إلى أن جميع المواطنين مسؤولين عن الدفاع عن الوطن ودعم جهود الدولة، وعدم الانسياق للشائعات أو الأشخاص أصحاب الأخبار المغرضة.

وأضاف أننا جميعا لا بد وأن نفخر بما يحدث في بورسعيد، سواء التقدم في المستوى الصناعى وظهور كيانات صناعية عملاقة تدخل لأول مرة بورسعيد، وكذلك تعتبر من أهم المؤسسات الصناعية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الطفرة الرقمية والمشروعات الصحية التي حدثت لأول مرة على أرض بورسعيد،