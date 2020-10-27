شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر لدعم مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر بقرية حنيفة بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مؤتمر شعبي بقرية جنفية بالقطاع الريفى بحى الجناين بمحافظة السويس مساء امس الاثنين، لدعم مرشحى القائمة الوطنية من أجل مصر.

حضره نواب مجلس الشيوخ بالسويس كل من المحاسب احمد خشانة، امين حزب مستقبل وطن بالمحافظة والنائب دكتور سيد عبده والنائب حافظ شوشة وسعيد عثمان امين حزب الشعب الجمهورى بالسويس وجرجس فوزى فلتس منسق المؤتمر.

تناول المرشحون الأربعة اللواء حسن عيد، مرشح فردى عن حزب مستقبل وطن وجمال عبيد مرشح فردى عن حزب الشعب الجمهورى وسيد عبدالحميد مرشح القائمة عن حزب مستقبل وطن وعفاف زهران مرشح القائمة عن حزب مصر الحديثة برنامجهم الانتخابى.

وأكد المرشحون على انهم قلب رجل واحد ولديهم امال وطموحات في تحقيق أحلام شعب السويس، مؤكدين انهم ليس لديهم أي مصلحة سوى خدمة المواطن.

واضافوا ان ملف تشغيل الشباب من أهم الملفات التي سيتبنها الحزب الفترة المقبلة وتأهيل شباب السويس لسوق العمل وإجبار شركات السخنة على تعيين ٧٠ % من أبناء المحافظة علاوة على العديد من الملفات الهامة التي يعانى منها اهالى المدينة الباسلة.

وقال النائب حافظ شوشة، والد الشهيد احمد شوشة شهيد الواحات، بشكر رئيس الجمهورية على اختيار لى من أجل مواصلة نجلى لخدمة البلاد من خلال موقعى بمجلس الشيوخ.

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