شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ورصف شارع نشأت بحي العمرانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الثلاثاء، أعمال رصف وتطوير شارع نشأت بحي العمرانية لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال والالتزام بالمواصفات المحددة، وذلك في إطار الخطة التي تنفذها المحافظة لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية المتفرعة من شارع الأهرام والرابطة بين شارعي الملك فيصل والأهرام لاستخدامها كمحاور بديلة أثناء تنفيذ أعمال الخط الرابع من المشروع القومى لمترو الأنفاق.

وأكد أنه تم البدء في أعمال رصف الشارع بطول 800م، وعرض يصل إلى 14م، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لحى العمرانية للعام المالي الحالي، بالإضافة إلى تركيب أعمدة الإنارة وجارٍ الاستكمال للأعمال، مُشددًا على الشركة المنفذة بأن يتم تنفيذ الأعمال طبقا للمعايير الهندسية وبأعلى المواصفات.

ووجه رئيس حي العمرانية بالمتابعة الدورية للشارع، والانتهاء من أعمال الرصف والتطوير خلال المدة الزمنية المحددة وتخطيط الشارع مروريا ليظهر بالشكل الحضاري اللائق، بالإضافة إلى التأكيد على جميع الأنشطة والمحال التجارية بالشارع بوضع صناديق القمامة، وعدم إلقاء المخلفات بالطريق العام والتنبيه بعدم رش المياه حفاظًا على المظهر الحضاري للشارع، وطبقة الرصف مع عدم السماح بوجود أي إشغالات أو تعديات على نهر الطريق من قبل المحال.

يذكر أن محافظة الجيزة تقوم حاليًا بتنفيذ أعمال تطوير لشارع فاطمة رشدي المتفرع من شارع الأهرام، بالإضافة إلى شارع المحولات بحي الطالبية والمؤدي لشارع ترسا الموازي لشارع الأهرام، وذلك ضمن خطة تطوير المحاور المتفرعة لشارع الأهرام، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من تطوير شارع خالد أمين بحي الطالبية، وتم رفع كفاءة عدد من المحاور الأخرى لتسهيل الحركة المرورية.

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ورصف شارع نشأت بالعمرانية

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ورصف شارع نشأت بالعمرانية

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ورصف شارع نشأت بالعمرانية