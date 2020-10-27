شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة قناة السويس: استحداث إدارة جديدة للمواهب الطلابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، بمستوى المواهب الطلابية التي شاهدها خلال لقاءاته التعريفية بالكليات، مشيرًا إلى أنه تشجيعًا للطلاب قرر رئيس الجامعة استحداث إدارة جديدة للمواهب الطلابية دعما للأنشطة والمواهب الطلابية.

جاء ذلك أثناء مشاركته باللقاء التعريفي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، الثلاثاء، ويرافقه الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وشدد «زكي» على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالجامعات، والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، موضحًا أن الجامعة تقدم الدعم الأكاديمي لطلابها للاندماج السريع مع منظومة التعليم الهجين مطالبا الطلاب بالمشاركة الفعالة بالأنشطة الطلابية التي من شأنها تنمية مهارات وقدرات الطلاب.