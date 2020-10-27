شكرا لقرائتكم خبر عن «الرؤية صفر».. مصر والسويد يبحثان مشروع الحد من حوادث الطرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل، سفير السويد بالقاهرة، يان تيسليف، لبحث التعاون بين الجانبين في مجال السلامة على الطرق وحضر اللقاء رئيس هيئة الطرق والكباري وقيادات الوزارة.

في بداية اللقاء اكد وزير النقل على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لزيادة معدلات السلامة والامان على الطرق من خلال تطبيق منظومة النقل الذكي على شبكة الطرق والمحاور بالجمهورية وفقاً لأعلى المعايير العالمية مشيرا إلى إهتمام وزارة النقل بالنواحي التأهيلية والتثقيفية والتدريبية لمستخدمي الطرق في المعاهد والاكاديميات المختلفة داخل مصر عن طريق الاستفادة من الخبرة السويدية في هذا المجال وخاصة برامج الاكاديمية السويدية للرؤية صفر والتى تهدف إلى الوصول إلى معدل صفر وفيات على الطرق.

و سلم السفير السويدي خطاباً من تومس انروث وزير البنية التحتية السويدي لوزير النقل المصري يتضمن التأكيد على أهمية التعاون المشترك في مجال النقل المستدام والعمل على ادخال منظومة BRT في مصر واستعداد الجانب السويدي لدعم مصر في هذه المجالات بما لدى السويد من سجل عالمي حافل وحلول لمنظومة الامان على الطرق ومنظومة النقل المستدام بشكل عام وانظمة النقل السريع بالحافلات بشكل خاص .

وأبلغ السفير السويدي إمتنان وشكر وزير البنية التحتية السويدي لوزير النقل المصري على الدعوة المقدمة من الجانب المصري للجانب السويدي للمشاركة في الدورة الثالثة من معرض ومؤتمر النقل الذكي بالشرق الاوسط وأفريقيا TRANS MEA الذي سيعقد خلال الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر القادم حيث تم الاتفاق بين الجانبين على عقد ندوة موسعة على هامش المؤتمر تحت عنوان الرؤية «صفر» لدولة السويد للوصول إلى صفر حوادث على الطرق والذي سيحضرها عدد من الخبراء السويديين المتخصصين في هذا المجال كما سيشارك في الندوة عبر تقنية الفيديو كونفرنس وزير البنية التحتية السويدي

و اشاد السفير السويدي باهتمام القيادة السياسة في مصر بمنظومة السلامة على الطرق وبالمشروعات الضخمة التي نفذتها الحكومة المصرية في مجال الطرق والكباري والتى كان لها اثر بالغ في تقليل نسبة الحوادث والوفيات على الطرق خلال السنوات القليلة الماضية بنسبة 44 % مشيراً إلى اهمية تكوين مجموعة عمل من الجهات المعنية المصرية في هذا المجال لتكون نقطة انطلاقة قوية في مجال السلامة على الطرق كما ابدي استعداد الجانب السويدي للتعاون مع الجانب المصري في تبادل الخبرات الفنية والتنظيمية والتعليمية في هذا المجال .

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