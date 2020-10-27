شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي ٦ أكتوبر يطالبون الجهاز بعمل مطبات صناعية بالمحور المركزى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب سكان مدينة 6 أكتوبر، جهاز المدينة بالتدخل وإقامة مطبات صناعية على الطرق الرئيسية خاصة طريق المحور المركزي وشارع جمال عبدالناصر في ظل تهور السائقين مما تسبب في حدوث حوادث خاصة وأن هذه المناطق تضم عدد من المدارس مما يعرض التلاميذ للحوادث.

وطالبت دعاء محمد بسرعة عمل مطبات صناعية للسيارات خاصة امتداد جمال عبدالناصر موضحة أن هناك رعونة من بعض السائقين خاصة وأن المنطقة تضم عدد من المدارس مما يشكل خطورة على التلاميذ.

وقال أسامة أنور، من سكان المدينة إن منطقة حورس المواجة لامتداد المحور وتضم عمارات المخابرات وامتداد للمنطقة السابعة زهرة أكتوبر يحتاج إلى رصف وإقامة مطبات وهو ما يتسبب في حوادث كثيرة خاصة بعد بعد توسعة طريق الواحات وتعريض حياة المارة سواء الداخلين أو الخارجين للمدخل لخطورة كبيرة وهو يعرض حياة المواطنين للخطر مطالبا بعمل كوبرى للمشاة لحماية أرواحهم .

أما ندا سليمان، فتشير إلى أن مشكلة شارع جمال عبدالناصر قائمة منذ سنوات ولابد من عمل مطبات عند عمارات النصر والتأمين لافتة إلى أن السيارات تسير بسرعة جنونية وهو ما يهدد أرواح المواطنين خاصة كبار السن والسيدات والأطفال.

ويوضح محمد تاتو من السكان أن المحور المركزي يحتاج إلى مطبات في ظل السرعة الجنونية للسيارات العربيات وخصوصا سائقى السوزوكى .

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