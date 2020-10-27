شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة قناة السويس يعقد اللقاء التعريفي لطلاب كلية التربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، ويرافقه الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الثلاثاء، اللقاء التعريفى لطلاب كلية التربية الجدد والقدامى، وسط إجراءات احترازية مشددة.

كان في استقبال رئيس الجامعة ونائبه الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، والدكتورة نجلاء عبدالله، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام جمال الدين، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وطلاب الكلية.

وأشار «زكي» إلى أن كلية التربية من الكليات العملاقة بالجامعة والتي تستقبل كل عام أعدادًا كبيرة من الطلاب الذين يتم إعدادهم بطريقة مميزة فالطالب بتلك الكلية يتعلم ليعلم أجيال لذا تتصدر كلية التربية اهتمامات إدارة الجامعة.