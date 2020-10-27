شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع سفير بيلاروسيا التعاون الزراعي ونقل تكنولوجيا صناعة الجرارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سيرجي ترينتيف، سفير بيلاروسيا بالقاهرة، الثلاثاء، لبحث أوجه التعاون الزراعي وتسهيل تبادل السلع الزراعية ونقل الخبرات في مجال المعدات والبحوث الزراعية في ضوء متابعة ملفات التعاون بين مصر وبيلاروسيا، بحضور اللواء مصطفى هدهود، رئيس شركة التنمية الزراعية التابعة للبنك الزراعي المصري، والدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، والدكتور عادل الأشقر، رئيس قطاع الزراعة الآلية، والدكتور محمد الخولي، مدير معهد الهندسة الزراعية، والدكتور عصام واصف، مدير مشروع الميكنة الزراعية بالوزارة.

وأكد فيتالي فوفك، مدير شركة مينيسك البيلاروسية لأعمال الجرارات الزراعية، الذي حضر اللقاء أن الشركة لديها خطة طموحة لنقل صناعة الجرارات الزراعية سواء فيما يتعلق بالجرارات الزراعية صغيرة الحجم، والتي تناسب العمل داخل الصوب الزراعية أو التي تستخدم في الحقول المفتوحة ذات الأحجام الكبيرة خاصة في أراضي الاستصلاح الجديدة، والتي تتراوح قوتها من ٩٠ إلى ١٦٠ حصان، وأن هناك إتفاق قد تم بالفعل لإنشاء مصنع لصناعة هذه الجرارات في منطقة حلوان.

وفي هذا الشأن، أكد «القصير» أن المعدات البيلاروسية عليها إقبال بالسوق المصري، وهناك تعاون قائم بالفعل في هذا المجال بين شركة التنمية الزراعية التابعة للبنك الزراعي المصري، وعدد من شركات بيلاروسيا.

وأشار الوزير إلى إمكانية التعاون مع الشركة من خلال القطاعات المختلفة التابعة لوزارة الزراعة، ومنها قطاع الزراعة الآلية، ومعهد بحوث الهندسة الزراعية.

وأكد «القصير» أن الصادرات الزراعية المصرية تتمتع بسمعة طيبة، وعليها إقبال متزايد حاليًا من جميع دول العالم، وأنه يتطلع بأن يكون لها تواجد في السوق البيلاروسي لتحقيق مزيد من التعاون المتبادل بين البلدين، بالإضافة نقل تكنولوجيا التقاوي والبحوث الزراعية والتعاون في مجال الإنتاج الحيواني والتصنيع الزراعي.

من جانبه، أشار السفير البيلاروسي أن هناك تعاون بين وزارة الإنتاج الحربي، وبعض الشركات العامله ببيلاروسيا في هذا المجال، كما أن بلاده ترغب في توسيع علاقات التعاون مع مصر في قطاع الزراعة.

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السيد القصير وزير الزراعة يستقبل سيرجي ترينتيف سفير بيلاروسيا بالقاهرة لبحث أوجه التعاون الزراعي ونقل تكنولوجيا صناعة الجرارات