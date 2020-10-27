شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة الدولية: رصدنا تجاوزات لا ترقى للطعن في نزاهة انتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رياض عيسى، رئيس مؤسسة "متطوعون بلا حدود من لبنان"، وأحد المتابعين الدوليين، بالبعثة الدولية لمتابعة انتخابات مجلس النواب، أن التجاوزات التى رصدها متابعو البعثة لا ترقى لأن تكون سببا فى الطعن فى نزاهة العملية الانتخابية، موضحا أن الأمر يحتاج إلى مزيد من التوعية، وأن ما تم من تجاوزات بمحيط اللجان الانتخابية كان ناتجا عن عدم وعى أو جهل بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية.

ومن ناحيته أكد أيمن عقيل، المتحدث باسم البعثة الدولية المشتركة لمتابعة انتخابات مجلس النواب، أن البعثة لم ترصد أي تجاوزات تتعلق بالمال السياسى أو رشاوى انتخابية أو شراء أصوات الناخبين، لافتا إلى أنه لا يمكن الاعتماد على مقاطع الفيديو التى انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى كدليل دامغ على وجود رشاوى أو مال سياسى.

وأوضح عقيل، أن الجزء المهم فى عمل البعثة تمثل فى إصرار المتابعين الدوليين على متابعة الانتخابات فى مصر رغم ظروف جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن البعثة تضم 7 منظمات دولية ومنظمة محلية وهى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إلى جانب مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان والمركز الوطنى لحقوق الإنسان.

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وأشار عقيل، خلال كلمته بمؤتمر البعثة، إلى أن هناك 73 دولة أجلت الانتخابات بسبب جائحة فيروس كورونا على رأسهم إثيوبيا وبولندا وتشيلى وإيران وسوريا، فيما يوجد 77 دولة أخرى أجرت وستجرى الانتخابات خلال هذا العام منهم جمهورية مصر العربية، موضحا أنه رغم كل التحديات التى تدور حول العالم وانتشار وباء وحروب وإرهاب ووضع اقتصادى سيء وحروب أهلية فى الكثير من الدول إلا أن إصرار بعض الدول ومنها مصر على استكمال المسار الديمقراطى أمر جيد وإيجابي.

وأضاف عقيل، أنه فى ذات الوقت كان هناك مهرجان الجونة السينمائى ومباريات كرة قدم وعمليات الإنشاء والتطوير العمراني مستمرة، مؤكدا أن الانتخابات عملية طويلة وليست الاقتراع فقط، قائلا: "مصر تنتظر الأفضل والوصول إليه يحتاج مشاركة فعالة من المواطنين، الدستور نص على أن المشاركة حق وواجب وطنى".