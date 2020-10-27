شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن افتتاح 18 مسجدًا الجمعة المقبلة فى 7 محافظات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف أنه فى إطار خطتها لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى سيتم افتتاح (18) مسجدًا الجمعة المقبلة، وذلك فى (7) محافظات، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر (427) مسجدًا.

ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى المساجد التى سيتم افتتاحها الجمعة المقبلة على النحو التالى:-

مديرية أوقاف الفيوم.

1. أبو بكر الصديق – النزلة يوسف الصديق.

2. شلبي القديم – جردو - أطسا.

3. المحارقة الوسطاني- النصارية ابشواي.

4. الجديد المقراني الصديق – المقراني يوسف.

5. عباد الرحمن – قصر الباسل أطسا.

6. الغفار – السنباط.

7. عبد الله وهبي – شارع الحرية بندر ثان.

8. العزيز – سنهور القبلية سنورس ثالث.

9. التقوى – شارع السوق العدوة.

10. السريرة – السريرة قصر الباسل.

11. عبد الهادي زيدان – عزبة عبد الهادي زيدان.

مديرية أوقاف الدقهلية

12. مسجد جامعة الدلتا - طريق جمصه الساحلي

مديرية أوقاف الشرقية.

13. الكشايكة بندر أبو كبير - شرقية

مديرية أوقاف الجيزة.

14. العمدة – باجة الشيح الرقة الغربية- العياط

مديرية أوقاف البحيرة.

15. محروس حبيب – زاوية حمور - الدلنجات

مديرية أوقاف القليوبية.

16. حسن الخزرجى – الرملة - بنها.

17. الشهيد خلوص – كفر الرجالات - طوخ

مديرية أوقاف الأقصر.

18. الرحمن - قرية زرنيخ - اسنا.

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