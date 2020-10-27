شكرا لقرائتكم خبر عن "التأمينات" تستعد لصرف معاشات نوفمبر بجداول منتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى، لصرف معاشات شهر نوفمبر خلال الأيام المقبلة بجداول منتظمة لمنع التكدس وتزاحم المواطنين أمام المنافذ، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

كان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أكد أنه فى إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم ومواجهة تحدى فيروس كورونا سيتم تقسم صرف المعاشات للقائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة والبريد والبالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى ثلاث شرائح اسوة بما تم بالأشهر السابقة، مؤكدا أن خطة الصرف تشمل الصرف للشريحة الأولى والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومى 1 و4 أكتوبر والصرف للشريحة الثانية والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومى 5 و6 أكتوبر.

أما الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7مليون قائم بالصرف اعتبارا من يومى 7 و11 أكتوبر الجارى مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلى ATM الصرف من ماكينات الصراف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة اعتبارًا من اليوم الأول من أكتوبر.