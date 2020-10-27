شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف.

وقدم رئيس الوزراء، فى برقية بهذه المناسبة، أخلص التهانى القلبية بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، للرئيس السيسي، داعيا الله عز وجل أن يعيدها على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وأن تعود هذه المناسبة وقد تحقق للشعب المصري العظيم ما يتطلع إليه من تقدم ورخاء، كما يعيدها المولى عز وجل على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والرخاء.

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وقال الدكتور مصطفى مدبولى، فى برقيته: إننا ونحن نستقبل هذه المناسبة العطرة، نستمد من السيرة النبوية الشريفة الأسوة الحسنة، والقدوة الطيبة، والحكمة الخالدة فى إرساء قيم الحق والعدل، وأن يعم السلام أرجاء العالم.