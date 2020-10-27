شكرا لقرائتكم خبر عن نجل الشهيد المنسى ينتظم فى دراسته بإحدى مدارس الإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول مستخدمو مواقع التواصل صورا لانتظام الطفل حمزة نجل الشهيد البطل أحمد منسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، فى أول يوم دراسى له بإحدى المدارس الدولية بالإسكندرية. واصطحب ضابطان من القوات المسلحة نجل الشهيد إلى مدرسته، والتقطا معه الصور التذكارية، فى لفته طيبة فى إطار تقديم أوجه الدعم لأسر الشهداء. والعقيد أركان حرب أحمد صابر المنسى، هو أحد أبطال القوات المسلحة، وقد نال الشهادة مع عدد من رجاله خلال اشتباكات عنيفة مع الجماعات الإرهابية فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح فى 7 يوليو 2017.

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