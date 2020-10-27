شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء 80 تلميذا والسيطرة على حريق معهد صقر قريش الأزهرى دون إصابات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القاهرة من إطفاء الحريق الذى نشب بمسجد صقر قريش (بحى البساتين) دون إصابات أو تأثير على المبنى، حيث أكدت محافظة القاهرة أنه تم إخلاء أطفال معهد صقر قريش الأزهرى للمرحلة الابتدائية الذى يعلو المسجد، ويتكون من دورين وعددهم (80) طفل، احترازيا دون إصابات بطريقة آمنة وتم السيطرة والإطفاء دون خسائر.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بغرفة خاصة بحارس المسجد بسبب ماس كهربائى وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية لمكان الحريق وتم التعامل معه.

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وتشير إدارة الحماية المدنية إلى أن هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

وتوضح الإدارة ، أن السكان تهمل التأكد من سلامة البوتاجازات داخل المنازل وإحكام القفل لمنع التسرب، وأعمال صيانة فرن البوتاجاز لمنع أى تسرب غاز، كما يمنع قيام الأطفال بالعبث بأسطوانات الغاز ويجب إبعادهم عن المطبخ بالكامل مع تدريبهم على عملية الإخلاء فى حال وقوع الطوارئ، وضع أعواد الثقاب فى أماكن مرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها.