شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى يبحث مع سفير التشيك التعاون فى مجالات التصنيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المهندس محمد أحمد مرسي - وزير الدولة للإنتاج الحربى، السفير جان فولك – سفير التشيك بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون المشترك فى مجالات التصنيع الحربي والمدنى، وذلك بمقر الوزارة.

فى مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسفير، وأعرب عن عمق التعاون المثمر بين الجانبين فى العديد من المجالات، حيث استعرض الوزير أهم مستجدات التعاون القائمة بين الطرفين فى مجالات ( تصنيع الأسلحة والذخيرة ، خراطيش الصيد ، محطات معالجة مياه الصرف الصحي ، ماكينات CNC، خطوط السباكة والدرفلة ، المكابس الهيدروليك) بالتعاون مع العديد من الشركات التشيكية .

و أكد الوزير "مرسي" أن نجاح التعاون بين الشركات التشيكية وشركات الإنتاج الحربي يعزز من رغبته فى فتح آفاق جديدة للتعاون والاستفادة من خبرة الشركات التشيكية فى تطوير خطوط الإنتاج والتصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا فى العديد من مجالات التصنيع الحربي والمدني.

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ووجه وزير الدولة للإنتاج الحربي الدعوة إلى الشركات التشيكية لزيارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركاتها التابعة لتحديد المجالات التى يمكن التعاون خلالها فى الفترة المقبلة، كما وجه الدعوة للسفير / جان فولك لمشاركة الشركات التشيكية لحضور معرض EDEX القادم .

ومن جانبه أعرب السفير / جان فولك – سفير التشيك بالقاهرة ، عن رغبة الشركات التشيكية فى تعزيز مجالات التعاون مع شركات الإنتاج الحربي بعد نجاح التعاون المثمر مع العديد من الشركات التشيكية مثل شركة (CZ ، تسلا ، سيجما – إنفست – Zelearny - HI press) وغيرها من الشركات ، الأمر الذى يعزز من ضرورة فتح آفاق جديدة للتعاون على الصعيدين الحربي والمدنى .

وقد صرح المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي- محمد عيد بكر- أن هذا اللقاء يعكس قوه العلاقات بين الطرفين، وأن الفترة القادمة ستشهد تطور ملحوظ فى التعاون بينهما، الأمر الذى يتماشى مع سياسة وزارة الإنتاج الحربي للتكامل مع الشركات العالمية والمصرية لتوطين ونقل تكنولوجيا التصنيع لديها فى مختلف المجالات .