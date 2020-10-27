وزير الداخلية مهنئا السيسي بذكرى المولد النبوي:نعاهدكم على الولاء والفداء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية" بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، جاء بها:" فى ذكرى الأعياد تتهادى الأمنيات وأمام جليل عطاء سيادتكم يُسعدنى وهيئة الشرطة أن نُعربَ عن مكنون الإعتزاز والتقدير مع خالص الدعاء لسيادتكم بدوام التوفيق و السداد، وعن خالص التهانى بمناسبة المولد النبوى الشريف، السيد الرئيس وبهذه المناسبة الغراء .. تعاهد هيئة الشرطة سيادتكم على الولاء والفداء، جنوداً دفاعاً عن أمن الوطن أوفياء تزود فى سبيل إعلاء كلمة الحق وإرساء قيم العدل، لتبقى مصر بقيادتكم وتلاحم شعبها مع جيشها وشرطتها، نفحة سمو وإسعاد أودعها المولى بين العباد، حفظكـم الله وسدد خطاكــم وجعل نصرتــه لكــم غالبـــة، ووإرادتكم للأخذ بزمام الرقى لمسيرة الوطن حاضرة ونافذة ، وكل عام وسيادتكم بخير".

وأرسل وزير الداخلية برفقة للدكتور على عبدالعال "رئيس مجلس النواب"، جاء بها: "يُسعدنى أن أبعث لسيادتكم بصادق التهانى بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف راجياً من المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم المعطاءة بالتوفيق والسداد، وإننا إذ نحتفل بهذه الذكرى العطرة التى نستلهم منها الإرادة الصادقة للوفاء برسالتنا السامية لتحقيق الأمن والإستقرار إستكمالاً للجهود المضنية فى مجال التنمية والبناء، لنؤكد على مواصلة رسالة الأمن فى دحر فلول الشر مهما بلغت التحديات وعظمت التضحيات ، حفظ الله مصر الكنانه ورعى رجالها وأبطالها وكلل بالنجاح خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير ".

وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق "رئيس مجلس الشيوخ"، جاء بها:" يُسعدنى أن أبعث لسيادتكم بصادق التهانى بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف وإنه لفأل حسن أن نُقرن هذا بأصدق الأمنيات بالتوفيق والسداد لمسيرتكم القانونية والدستورية المعطاءة فى رئاسة مجلس الشيوخ راجياً من المولى عز وجل لمنظومة التشريع المصرى المزيد من التقدم والإرتقاء"، "وإننا إذ نحتفل بهذه الذكرى التى نستلهم منها قيم العطاء والتضحية والفداء التى علمنا إياها صاحب الذكرى العطرة صلى الله عليه وسلم حين سعى لتأسيس دولة الإسلام على ركائز الحق والعدل والمساواة ، لنؤكد على مواصلة رسالة الشرطة المصرية الأبية فى دحر فلول الشر مهما بلغت التحديات وعظمت التضحيات ".

وأرسل وزير الداخلية ببرقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى "رئيس مجلس الوزراء جاء بها: "بمناسبة قرب الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف يُشرفنى أن أُعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق والسداد ، وفى ظلال هذه الذكرى العطرة التى نستلهم منها قيم العطاء والإيثار والتضحية والفداء .. نؤكد على إيماننا الكامل وإدراكنا الواعى بعظم رسالتنا فى تحقيق الأمن للوطن والأمان للمواطنين .. فأرواحنا عطشى لنيل الشهادة لتحيا مصر فى عزة وكرامة، وينعم كل مصرى بالإطمئنان على ماله وأولاده كريماً فى ممارسة حقوقه وحرياته".

وبعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب "شيخ الأزهر " جاء بها: سُرنى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن أُعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى ، ونحن نحتفل بمولد سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - المرجو شفاعته نتوجه للمولى جلت قدرته أن يبارك جهودكم السديدة فى نشر صحيح الدين الحنيف ، وأن يُعيد هذه المناسبة الكريمة على فضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى أمتنا الإسلامية بمزيد من اليُمن والخير والبركات".

وأرسل وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق أول محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، جاء بها: "يطيب لى وهيـئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن نُعرب لسـيادتكم والمجلس الأعلى للقــــوات المســـلحة والقــادة والضباط وضبـاط الصـف وجنود القـوات المسلحة الباسلة عن أصـدق التهانى وأسـمى الأمانـى، وإننا إذ نستقبل هذه الذكرى الغالية فى ظل تحديات تواجهها مسيرة العمل الوطنى، يسُجل التاريخ المعاصر صفحات عز وخلود ستظل شاهدة على نبل بطولة جناحا الأمن المصرى وشرف الصمود لقواتنا المسلحة الباسلة ، وستبقى على مر الزمان تحكى لقادم الأجيال كيف جسد تلاحم رجال القوات المسلحة الباسلة مع أقرانهم من الشرطة الأبطال ملحمةً من العطاء والإنتماء والفداء لتراب هذا الوطن العزيز،حفظ الله جيش مصر الباسل ورعاه .. وكلل بالنجاح كل خُطاه لتحقيق المزيد من النصر والإستقرار للشعب المصرى العظيم .

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وبعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق محمد فريد "رئيس أركان حرب القوات المسلحة"، جاء بها: "يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف وجنود قواتنا المسلحة بأخلص التهانى وأسمى الأمنيات ، ونحن إذ نستقبل هذه المناسبة العطرة ونستقى منها المعانى والدلالات لتكون لنا دافعاً للمزيد من البذل والعطاء لرفعة مسيرة الوطن فى مرحلة دقيقة من تاريخه نستهدف فيها التنمية والبناء ، لنبتهل إلى المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ قواتنا المسلحة الباسلة ولتبقى أبد الدهر درعاً وسيفاً للوطن".

وبعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة لفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة "وزير الأوقاف"، جاء بها:" "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأسمى الأمنيات بمناسبة الإحتفال بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم ، سائلين المولى عز وجل بأن يعيد علينا هذه المناسبة العطرة وعلى مصرنا العزيزة وأمتنـا العربيـة والإسلاميـة باليمـن والخيــر والبركــات".

ووجه وزير الداخلية ببرقية تهنئة لفضيلة الدكتور شوقى علام "مفتى جمهورية مصر العربية " جاء بها:" يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى الشريف أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول وأن يُبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التى لا تعرف إفراطاً ولا تُقر تفريطاً ، وأن يُعيد هذه المناسبة العطرة خير وبركة وأمن وسلام على الشعب المصرى العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات".

وأرسل وزير الداخلية برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين ، جاء فيها:" يسُرنى بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن أبعث إلى الإخوة والأبناء من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين ممن يواصلون العمل والجهد لتأمين مسيرة العمل الوطنى وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بأصدق التهانى وأطيب الأمانى ، الإخوة والأبناء ونحن إذ نستقى اليوم من تلك الذكرى العطرة قيم العطاء والتضحية والفداء لنثق فى وفائكم بالعهد أن تكونوا فى سبيل أمن الوطن جنوداً أوفياء .. تزودون عن رفعته بكل غالٍ فى عزةٍ وإيثار وإباء ، حفظ الله مصر كنانة الله فى أرضه .. وجعل دوماً إرادتنا على قوى الشر نافذة .. ووهب لنا التوفيق والسداد لرفعة مصرنا الغالية وكل عام وأنتم جميعاً بخير .