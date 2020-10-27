شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحذر من الكمامات المبللة والفضفاضة والممزقة.. وتؤكد: تنقل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت وزارة الصحة من ارتداء كمامات مبللة أو ممزقة أو فضفاضة، منعا لعدوى كورونا، وقالت فى منشور لها اليوم: لا ترتدى كمامات ممزقة أو فضفاضة أو مبللة.

وقالت وزارة الصحة والسكان: يجب إلقاء الجوانتى والكمامة فى سلة مهملات بها كيس مخصص، ثم إلقائها فى السلة، ويجب ارتداء كمامة عند التخلص من سلة المهملات، للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.