شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس السيادى فى السودان عبد الفتاح البرهان يصل القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مطار القاهرة الدولى اليوم الثلاثاء، الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادى فى السودان، فى زيارة للبلاد تستغرق عدة ساعات يلتقى خلالها عدد من المسئولين لبحث القضايا ذات الاتجاه المشترك، وآخر تطورات الأوضاع على الساحة العربية والدولية .

قالت مصادر بالمطار وصل البرهان على طائرة خاصة وتم إنهاء إجراءات وصوله باستراحة رئاسة الجمهورية بالمطار، وكان فى استقباله السيد القصير وزير الزراعة وعدد من المسئولين .

Advertisements

كان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى، قد قال أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل محفز لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية، موضحًا أن امريكا لم تدرج اسم السودان فى القائمة فقط، لاتهامه بتفجيرات دار السلام ونيروبى والمدمرة كول.

وأوضح البرهان فى تصريحاته للتليفزيون السودانى، أن السودان بذل جهودا كبيرة لأجل الخروج من القائمة، وأنه استجاب لمعظم الشروط الأمريكية، إلا أنه فشل فى الخروج من تلك القائمة فى عهد النظام السابق، مؤكدًا بحسب وكالة الأنباء السودانية، أن سلوك النظام البائد العدائى ضد كثير من الدول حال دون رفع اسم السودان منها.

وأضاف رئيس مجلس السيادة الانتقالى أنهم بذلوا جهودا جبارة لإبعاد تهم التمييز الدينى عن السودان والتى ظلت تلاحقه منذ عهد النظام السابق وكذلك البعد عن السلوك والنهج العدائى الذى ميز النظام السابق فى علاقاته الدولية، منوها إلى أنهم استندوا فى كل تلك التغييرات الإيجابية على الثورة السودانية، مشيرًا إلى إنها ثورة نحو التغيير الشامل بما فى ذلك علاقات السودان مع العالم، وإنهاء حالات التمييز الدينى والعداء لبعض الدول على أساس دينى ومن بينها دولة إسرائيل.